Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация", которая эксплуатировала переживший жесткую посадку в Томской области самолет Ан-28, заплатит пострадавшим пассажирам по 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что компенсации пассажирам выплатит и бюджет Томской области. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил экипаж Ан-28 за профессионализм.

Сегодня Ан-28, на борту которого было 18 человек, совершил жесткую посадку в Томской области из-за отказа двигателей. Самолет, вылетевший из города Кедровый, после отказа двигателей сел на открытую площадку, затормозил и перевернулся.

Все пассажиры выжили, получив легкие ушибы и ссадины, пилот сломал ногу. Все эвакуированы с места происшествия в Томск, большинство - на вертолетах, часть - из-за страха - на автотранспорте.