Дуэйн Джонсон может стать героем третьего "Космического джема"

Малкольм Д. Ли, режиссёр фильма "Космический джем: Новое поколение", сиквела культовой ленты 1996 года, заявил, что совсем не прочь снять и триквел.

"Я никогда не говорю никогда. Но это всегда зависит от того, примут ли это фанаты", - приводит EW слова Ли. Отметим, что, несмотря на ужасный приём в среде профессиональных критиков (31% "свежести" на Rotten Tomatoes) и низкие оценки зрителей(4,3 из 10 на IMDb), второй "Космический джем" неплохо стартовал в американском прокате, обойдя "Чёрную вдову" (в России показатели скромнее).

По мнению постановщика, создатели франшизы "высоко подняли планку", пригласив сначала такую суперзвезду, как Майкл Джордан, а затем - Леброна Джеймса, "который уже больше чем спортсмен".

Так что для продолжения нужно не только придумать достойную историю и написать соответствующий сценарий, но и найти следующую подходящую по уровню звезду. И таковой, считает Ли, может стать Дуэйн Джонсон. "Это будет иначе. Я пока не знаю, какими способностями мы можем его наделить - может, он вернётся в рестлинг. Это могло бы быть интересным", - полагает режиссёр.