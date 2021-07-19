"Черная вдова" продолжает возглавлять российский прокат

Фильм "Чёрная вдова" сохранил лидерство в российском прокате после второго уикэнда.

По данным портала kinobusiness.com, марвеловский кинокомикс заработал 123 миллиона рублей в эти выходные, в общей сложности - больше 523 млн.

Наша рецензия на "Чёрную вдову" - здесь.

В отличие от домашнего проката, в РФ и других странах СНГ второй "Космический джем" не смог обойти "Вдову". У продолжения баскетбольных приключений мультяшек из Looney Tunes - 81 млн в первую неделю проката.

Рецензия на фильм "Космический джем: Новое поколение" - здесь.

В тройку на своей пятой неделе попал пиксаровский мультфильм "Лука" - 24,2 млн рублей в эти выходные при 495,3 общего заработка в СНГ.

Рецензия на "Луку" - здесь.

"Круэлла" на седьмой неделе - четвёртая, у неё - 12,6 млн рублей в этот уикэнд и 767 млн в общей сложности.

Рецензия на "Крэуллу" - здесь.

Замыкает пятёрку дебютант - отечественный фильм "Бендер: Золото империи", продолжение приключений Остапа Бендера и его отца Ибрагима - 11,6 млн рублей.

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