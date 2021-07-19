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"Привет, хейтеры": "Космический джем 2" обошел "Черную вдову"

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    19.07.2021, 12:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Сиквел "Космического джема" с подзаголовком "Новое поколение" не слишком воодушевил критиков, но в домашнем прокате показал весьма неплохие результаты.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Космический джем 2", "Пороховой коктейль" и "На игле"

В отличие от рынка СНГ, где продолжение культовой ленты 1996 года так и не смогло побить показатели второго уикэнда "Чёрной вдовы", в США ему это удалось. Фильм Малкольма Д. Ли заработал 31,65 миллиона долларов, и это - лучший показатель для семейного фильма в период пандемии, а также максимальная цифра для первых выходных среди фильмов студии WB: "Новое поколение" обошло монструозный блокбастер "Годзилла против Конга" с его 31,625 млн долларов, сообщает Deadline.

"Чёрная вдова" на второй неделе американского проката добавила в свою копилку 26,25 млн долларов, заняв вторую строчку. При этом марвеловскому кинокомиксу принадлежит рекордный показатель первого уикэнда за весь период пандемии.

Эти - не выдающиеся, но всё же заметные - успехи вызвали восторг и гордость у исполнителя главной роли, баскетболиста Леброна Джеймса, подвергшегося особенно жёсткой критике за свою актёрскую игру. Спортсмен репостнул в своём Twitter ссылку на аналитический материал, приписав: "Привет, хейтеры!"

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