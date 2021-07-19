Стало известно о второй жертве взрыва в гостинице Геленджика

В больнице Геленджика умер второй пострадавший в результате взрыва бытового газа, который прогремел 13 июля в гостинице "Азария". Об этом сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона.

О личности погибшего не сообщается. Известно лишь, что это взрослый. Первой жертвой оказался проходивший мимо молодой человек.

Как ранее сообщалось, во вторник утром взрыв прогремел в частной четырехэтажной гостинице "Азария". От ударной волны пострадали пять соседних домов и припаркованные поблизости автомобили. Пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больницу Геленджика направили специалистов из Краснодара. Постояльцев гостиницы в тот же день вывезли на автобусах в пункт временного размещения.

Расследование возбужденного СУ СК по Краснодарскому краю уголовного дела продолжается.