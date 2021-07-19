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19.07.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

Стало известно о второй жертве взрыва в гостинице Геленджика

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Геленджика Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

В больнице Геленджика умер второй пострадавший в результате взрыва бытового газа, который прогремел 13 июля в гостинице "Азария". Об этом сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона.

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О личности погибшего не сообщается. Известно лишь, что это взрослый. Первой жертвой оказался проходивший мимо молодой человек.

Как ранее сообщалось, во вторник утром взрыв прогремел в частной четырехэтажной гостинице "Азария". От ударной волны пострадали пять соседних домов и припаркованные поблизости автомобили. Пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больницу Геленджика направили специалистов из Краснодара. Постояльцев гостиницы в тот же день вывезли на автобусах в пункт временного размещения.

Расследование возбужденного СУ СК по Краснодарскому краю уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах

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