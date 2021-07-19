Вышел трейлер постапокалиптического триллера Эммериха "Чужая Земля"

На YouTube-канале компании Saban Films обнародован трейлер нового продюсерского проекта Роланда Эммериха The Colony, который российский зритель увидит 2 сентября под названием "Чужая Земля".

Режиссер и соавтор сценария германо-швейцарской ленты - Тим Фельбаум, автор спродюсированного всё тем же Эммерихом безрадостного постапокаипсиса "2016: Конец ночи".

The Colony, в общем-то, тоже не несет общественности утешений, лучей добра и успокоительных поглаживаний. Судите по синопсису. Будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. "Правящей элите удается колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством - из-за особых условий в новой атмосфере".

Тогда трое отважных ученых отправляются на Землю с миссией - узнать, возможно ли там начать всё сначала, но их корабль терпит крушение при посадке. В результате из всей экспедиции выживает лишь одна девушка. И теперь судьба человечества, как водится, ложится на ее плечи.

В ролях: Нора Арнезедер ("Армия мертвецов" Снайдера, "Зоо-апокалипсис"), Сара-Софи Бусснина ("Мост"), Иэн Глен ("король френдзоны" из "Игры престолов"), Сопе Дирису ("Банды Лондона", "Черное зеркало"), Йоэль Басман ("Родина"), Себастьян Роше ("Сверхъестественное", "Молодой папа").