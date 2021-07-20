У нового "Блэйда" появился режиссер

Давно заявленный перезапуск "Блэйда" нашел режиссера. Во всяком случае, такой информацией располагает Deadline.

Если верить инсайдеру издания, картину поставит 34-летний американский режиссер пакистанского происхождения Бассам Тарик, известный музыкальной драмой 2020 года "Откуда ты родом?", взявшей приз на Берлинале.

Уточнено, что контракт еще не подписан - идут переговоры. На Marvel предполагаемое назначение не комментируют. Ранее, напомним, сообщалось, что на позицию искали темнокожего постановщика.

Блэйда сыграет в новой редакции дважды лауреат премии "Оскара" Махершала Али. Сценаристка - чернокожая Стейси Осей-Кюффур ("Хранители", "Охотники").

Продюсер - Кевин Файги, естественно.

Сюжет не раскрывается. Дата премьеры еще не назначена.

Охотник на вампиров Блэйд дебютировал в комиксах в 1973-м. С 1998 по 2004 год выходила кинотрилогия, где персонажа сыграл Уэсли Снайпс.

Плюс в закромах франшизы игровой сериал, аниме-сериал и дюжина видеоигр.