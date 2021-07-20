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У нового "Блэйда" появился режиссер

Новости
    20.07.2021, 17:17
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ apexform Фото: instagram.com/ apexform
Фото: instagram.com/ apexform

Давно заявленный перезапуск "Блэйда" нашел режиссера. Во всяком случае, такой информацией располагает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер нового "Броска кобры"

Если верить инсайдеру издания, картину поставит 34-летний американский режиссер пакистанского происхождения Бассам Тарик, известный музыкальной драмой 2020 года "Откуда ты родом?", взявшей приз на Берлинале.

Уточнено, что контракт еще не подписан - идут переговоры. На Marvel предполагаемое назначение не комментируют. Ранее, напомним, сообщалось, что на позицию искали темнокожего постановщика.

Блэйда сыграет в новой редакции дважды лауреат премии "Оскара" Махершала Али. Сценаристка - чернокожая Стейси Осей-Кюффур ("Хранители", "Охотники").

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса

Продюсер - Кевин Файги, естественно.

Сюжет не раскрывается. Дата премьеры еще не назначена.

Охотник на вампиров Блэйд дебютировал в комиксах в 1973-м. С 1998 по 2004 год выходила кинотрилогия, где персонажа сыграл Уэсли Снайпс.

Плюс в закромах франшизы игровой сериал, аниме-сериал и дюжина видеоигр.

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