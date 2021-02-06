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Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда"

Новости
    06.02.2021, 16:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Перезапуск "Блэйда", в котором полувампира-охотника сыграет, как мы уже давно знаем, 46-летний лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" Махершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет", "Настоящий детектив"), нашел сценариста.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно Deadline, продюсеры отработали повесточку в двойном размере и призвали на скрипт Стэйси Осей-Куффур, работавшую над сериалом по "Хранителям" - контракт уже подписан.

Отмечено, что Осей-Куффур станет первой чернокожей, выступающей сценаристом потенциального блокбастера по комиксам Marvel. При этом ранее было с гордостью отрапортовано, что сиквел "Капитана Марвел" снимет Ниа ДаКоста, став, таким образом, первой чернокожей женщиной-постановщиком потенциального блокбастера Marvel.

По режиссеру и датам ребута "Блэйда" данных пока нет.

Блэйд дебютировал в комиксах в 73-м. С 1998 по 2004-м выходила кинотрилогия, где персонажа сыграл Уэсли Снайпс. Плюс в закромах героя есть игровой сериал, аниме-сериал и появление в дюжине видеоигр.

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