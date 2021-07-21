Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2"

Администрация Байдена не будет блокировать завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Сейчас высокопоставленные чиновники США и Германии ведут переговоры. О сделке будет объявлено в ближайшие дни. Скорее всего, 21 июля, утверждают источники в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин близки к достижению соглашения. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что после встречи с Меркель на прошлой неделе президент Джо Байден "поручил своей команде работать вместе с командой канцлера, чтобы посмотреть, как решить эти проблемы, даже несмотря на то, что трубопровод был готов на 90 процентов, когда новая администрация вступила в должность".

Строительство "Северного потока-2" вызывало возражения со стороны официальных лиц США при двух предыдущих президентах. В мае Байден отказался от введения санкций против газопровода и его генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Американский лидер напомнил журналистам: "Трубопровод почти полностью завершен, поэтому вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений".

Добавим, что "Северный поток-2" уже готов на 98 процентов.