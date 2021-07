Мик Джаггер написал новые песни, а Кит Ричардс выпустил Live-альбом

Музыканты постепенно выходят из кризиса и депрессии, вызванных затянувшейся пандемией в Европе и США. Да, гастроли, на которых они зарабатывали свои главные гонорары, по-прежнему запрещены. Но если раньше звезды старались ждать "лучшие времена" по домам, лишь изредка напоминая о себе синглами, то в эти выходные Боб Дилан и The Rolling Stones подали всем пару завидных примеров. Первый 18 июля дал первый стриминговый концерт Shadow Kingdom, предложив коллегам собственное разрешение непростой ситуации в пору COVID-19. Отличились и "роллинги", у которых снова можно поучиться и даже позавидовать - дружелюбию, позитиву и креативности.

У Мика Джаггера - неожиданный повод для вдохновения. Фронтмен "роллингов" молчал почти год. С тех пор, как в мае 2020 года, записав одну новую песню Living in A Ghost Town - для будущего альбома - музыканты разъехались по домам. А что делать, если их студию закрыли на карантин?! Песня получилась отменная - энергичная, драйвовая и немного бесшабашная, поддерживающая настроение и веру в удачу на фоне опустевшего и уставшего от одиночества города. Месяцы шли, карантин продолжался и музыканты, чтобы совсем не заскучать - взялись за юбилейные переиздания своих классических альбомов.

Вначале выпустили с бонус-треками диск Goats Head Soap, а затем взялись и за свой самый энергичный, затейливый, с бойкой чередой рок-н-роллов и блюзов релиз 1981 года - Tatoo You. И так Мика Джаггера и гитариста Ронни Вуда увлекли те ершистые, резкие ритмы и бойкие, задиристые интонации размашистых гармоний, что они снова засели в студии. Переосмысливая альбом, да и себя в те славные рок-н-рольные времена, даже сочинили девять новых песен, которые очень органично слушались бы и в те годы. Но появятся на альбоме Tattoo You только теперь - в его юбилейном переиздании.

"Да, мы с Миком записали девять новых треков для переиздания к 40-летию Tattoo You", - подтвердил теперь Ронни Вуд и добавил, что намерен не останавливаться. Он уже пишет песни и с Родом Стюартом и Кенни Джонсом, планируя возродить и свою прежнюю группу The Faces.

И теперь, на кураже Джаггер со своим постоянным соавтором Китом Ричардсом готовы и к тому, чтобы продолжить работу над очередным диском. Старейший участник группы - ударник Чарли Уоттс успешно отметил восьмидесятилетие, рука у него по-прежнему твердая. Дискуссий про прививки и ПЦР у "роллингов" уже тоже не возникает - все понимают, что нужно беречь друг друга. Да и соскучились по группе.

Хотя, как и Джаггер и Вуд, соло-гитарист Кит Ричардс тоже зря времени не терял. Выпустил в пандемию на диджипак CD и виниле свой зычный сольный альбом из бэк-каталога, но уже с новым оформлением и ремастерингом - Keith Richards and The X-Pensive Winos. Live At The Hollywood Palladium. Ценен он не только этими 13 песнями, среди которых три звучат и в репертуаре The Rolling Stones: Time Is On My Side, Happy и Connection. Любопытно сравнить, как по-разному поют их Мик Джаггер и, наверное, самый музыкальный и искушенный кит гитары - Кит Ричардс.

Фронтмен "роллингов" исполняет их будто красуясь и эффектно растягивая ноты, балуясь драматическими эффектами - то с заламыванием рук, то с азартными скачками у микрофона, разбавляя гармонии взбалмошным шквалом страстей, сменами напряжения, разухабистыми вокальными вибрациями и мелизмами. А их соло-гитарист поет проще, напористей, прямолинейнее, зато вокруг себя создает необычной яркий и эмоциональный хор и ансамбль. Женские гортанные голоса на подпевках, а то и нежные, схожие с теми, что у Сирен, смущавших даже самых суровых моряков. Отличная компания гитаристов, клавишников, саксофонист, ударник - все тоже поют с азартом и на кураже.

Да, звук порой перегружен, импровизации - спонтанны, аранжировки, в первую очередь, - лишь еще один повод для удали. Но всем этим тоже хорош этот диск Live At The The Hollywood Palladium. И еще интереснее слушать его, оценивая явное соперничество у микрофона и в аранжировках Джаггера и Ричардса… Первого - повесы, смутьяна и ловеласа, и второго - простого и более музыкально бесхитростного, но зато предельно откровенного и естественного в своем прямолинейном звуке и энергетике.

Но пусть Кит пока не отвлекается на издания сольных работ. Ведь все уже соскучились, ожидая, когда The Rolling Stones допишут очередной альбом. А дальше, может, и остальные рок-звезды из своих домов в студии наконец-то дружно подтянутся….