Новый Kia Sportage показали на "живых" фото. Мультимедиа в "базе" из 90-х

Kia Sportage нового поколения вышел на рынок Южной Кореи, в честь чего компания опубликовала новые фотографии кроссовера. На них впервые запечатлена центральная консоль в базовой комплектации.

На момент премьеры Kia показала Sportage во всей красе - в максимальной комплектации, в которой установлена информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма. В базовой комплектации центральная консоль выглядит не совсем презентабельно из-за устройства с радио и возможностью подключения телефона для реализации громкой связи.

Фото: Пресс-служба Kia.

Также заметно упрощён блок управления климатом. В базовой комплектации Sportage оснащён кондиционером с ручным управлением, в старших версиях установлен климат-контроль на две зоны с дисплеем отображения режима и температуры.

При этом даже в стартовой версии исполнения Kia Sportage имеет цифровую панель приборов.

Премьера пятого поколения Kia Sportage состоялась в начале июля. В компании назвали новинку "лучшим городским SUV", что вполне небезосновательно, судя по тому, что Sportage установил рекорд по предзаказам в первые сутки с момента начала их приёма.

Цена на модель с бензиновым мотором 1.6 литра на домашнем рынке стартует от 24 880 000 вон (примерно 1 615 000 рублей), стоимость гибридной модификации - от 31 090 000 вон (2 018 000 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала, когда стартуют российские продажи нового Kia Sportage.

Фото: Пресс-служба Kia.