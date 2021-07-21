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21.07.2021 10:06
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage показали на "живых" фото. Мультимедиа в "базе" из 90-х

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Sportage нового поколения вышел на рынок Южной Кореи, в честь чего компания опубликовала новые фотографии кроссовера. На них впервые запечатлена центральная консоль в базовой комплектации.

На момент премьеры Kia показала Sportage во всей красе - в максимальной комплектации, в которой установлена информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма. В базовой комплектации центральная консоль выглядит не совсем презентабельно из-за устройства с радио и возможностью подключения телефона для реализации громкой связи.

Фото: Пресс-служба Kia.

Также заметно упрощён блок управления климатом. В базовой комплектации Sportage оснащён кондиционером с ручным управлением, в старших версиях установлен климат-контроль на две зоны с дисплеем отображения режима и температуры.

Фото: Пресс-служба Kia.
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При этом даже в стартовой версии исполнения Kia Sportage имеет цифровую панель приборов.

Премьера пятого поколения Kia Sportage состоялась в начале июля. В компании назвали новинку "лучшим городским SUV", что вполне небезосновательно, судя по тому, что Sportage установил рекорд по предзаказам в первые сутки с момента начала их приёма.

Цена на модель с бензиновым мотором 1.6 литра на домашнем рынке стартует от 24 880 000 вон (примерно 1 615 000 рублей), стоимость гибридной модификации - от 31 090 000 вон (2 018 000 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала, когда стартуют российские продажи нового Kia Sportage.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia