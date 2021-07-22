Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит

Днем ранее американский лидер обсудил трубопровод "СП-2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Байден назвал состоявшийся разговор очень плодотворным.

Позже МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации проекта. Вашингтон оставил за собой право принимать определенные меры, если Москва будет использовать энергетику в качестве геополитического оружия. Берлин, в свою очередь, также должен будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС".

Еще в мае 2021 года глава Белого дома заявлял, что вводить санкции против Москвы непродуктивно, так как строительство газопровода практически завершено.

Напомним, "Северный поток-2" - это две трубы, проложенные по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Москва неоднократно подчеркивала, что газопровод - сугубо коммерческий проект, который реализуется он совместно с европейскими партнерами.

А предпринимаемые Вашингтоном попытки помешать строительству - пример нечестной конкуренции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. У американцев свой интерес - хотят поставлять в Европу больше сжиженного природного газа.