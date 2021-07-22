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Рубрика: В мире

Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит

"Северный поток-2" построен на 99 процентов, остановить реализацию данного проекта уже невозможно. Об этом заявил президент США Джо Байден, добавив, что Германия "взяла на себя обязательство" при необходимости отвечать на действия России
Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky
Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky

Днем ранее американский лидер обсудил трубопровод "СП-2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Байден назвал состоявшийся разговор очень плодотворным.

Фото: iStock
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Позже МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации проекта. Вашингтон оставил за собой право принимать определенные меры, если Москва будет использовать энергетику в качестве геополитического оружия. Берлин, в свою очередь, также должен будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС".

Еще в мае 2021 года глава Белого дома заявлял, что вводить санкции против Москвы непродуктивно, так как строительство газопровода практически завершено.

Напомним, "Северный поток-2" - это две трубы, проложенные по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Москва неоднократно подчеркивала, что газопровод - сугубо коммерческий проект, который реализуется он совместно с европейскими партнерами.

А предпринимаемые Вашингтоном попытки помешать строительству - пример нечестной конкуренции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. У американцев свой интерес - хотят поставлять в Европу больше сжиженного природного газа.

В мире Европа Германия В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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