Указ губернатора города Севастополя от 23 июля 2021 года № 63-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СО VID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1) в абзаце первом цифры "31.07.2021" заменить цифрами "31.08.2021";

2) подпункт 5 признать утратившим силу;

3) подпункты 6,7 считать подпунктами 5,6;

4) абзац пятый подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"- проведение городских мероприятий, организуемых Правительством Севастополя и (или) исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя или при содействии указанных органов, за исключением мероприятий, проводимых на основании распоряжения Губернатора города Севастополя. В случае если планируемое массовое мероприятие (за исключением мероприятий в организациях культуры и образования) предполагает участие более 500 человек, распоряжение принимается с учетом предложения (предписания) Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю, подготовленного в соответствии с требованиями постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";";

5) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7 ) возобновление деятельности хостелов на территории города Севастополя.".

1.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученных в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (сертификат), либо результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПНР, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда и повторно непосредственно при заселении в средства размещения. До получения результатов повторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.".

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить:

- работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, взрослого населения в медицинских организациях вне зависимости от форм собственности, за исключением:

1) отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов.".

1.4. В абзаце шестом пункта 4 слова "Главного управления информатизации и связи города Севастополя от 29.04.2020 № 70 (далее - приказ № 70)" заменить словами "Департамента цифрового развития города Севастополя".

1.5. В пункте 9:

1) абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР лицам, указанным в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.";

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажей морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

- при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через границу на бумажном носителе. В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля обеспечить заполнение анкеты в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Российскую Федерацию;

- в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-2019 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-2019 проведение лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР не требуется;

- разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.";

3) подпункты 3 и 4 признать утратившими силу;

4) подпункт 5 считать подпунктом 3.

1.6. В пункте 17 слова "Борисенко С.В." заменить словами "Сулягина Е.А.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







