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Звезды "Ходячих мертвецов" хотят сыграть родителей Бэтмена

Новости
    25.07.2021, 15:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ NEO Moments Solution Фото: youtube.com/ NEO Moments Solution
Фото: youtube.com/ NEO Moments Solution

Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн - Мэгги и Ниган из "Ходячих мертвецов" - заявили о желании вернуться в киновселеную DC в качестве родителей Брюса Уэйна. Об этом пишет Comicbook.

Фото: youtube.com/ Daily Mail
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Напомним, артисты сыграли аристократическую чету в открывающей сцене фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Теперь же, когда руководство WB отправило на помойку все планы и наработки Зака Снайдера, во "Флэше" планируется мягкий перезапуск франшизы. В комиксе "Флэшпоинт", который лег в основу сценария картины, Барри Аллен при перемещении во времени накрутил делов с изменением прошлого так, что в результате инцидента на темной аллее убитым оказывается сын Уэйнов, его мать сходит с ума и становится женской версией Джокера, а отец семейства - не менее поехавшим Темным Рыцарем, лишённым пунктика про "нельзя убивать преступников". Эту арку, кстати, вполне неплохо уже экранизировали в одноименном мультфильме.

Слухи о возможном участии актеров в будущих проектах начали появляться год назад. Сейчас же они высказались об этом сами.

Фото: Предоставлено Viasat
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"Я бы с удовольствием сделала это. Пусть это будет сказано, известно и задокументировано. Мы оба хотели бы, чтобы это произошло", - сказала Коэн, а ее экранный супруг добавил: "Мы, Лорен и я, говорили об этом в течение многих лет".

Закончил свою речь Джеффри Дин Морган на оптимистичной ноте: "С DC никогда ничего нельзя знать наверняка, это правда, а в SnyderVerse все к тому же настолько запутано. Но мы с Лорен хотим прояснить, что готовы выступить снова, теперь - в новой версии".

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