Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июля 2021 года № 100 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование и письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 19 июля 2021 года, от 23 июля 2021 года № 01-05/3726, постановляю:

1. Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

1.1. До 1 августа 2021 года включительно в городском округе Югорск, городском поселении Советский:

1.1.1. Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (гражданам, проживающим (пребывающим) в указанных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не покидать место жительства (пребывания), за исключением случаев, установленных в постановлении Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июня 2021 года № 88 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре").

1.1.2. Запрет деятельности кинотеатров, фитнес-клубов (фитнес-центров).

1.1.3. Осуществление деятельности организаций общественного питания с 06.00 часов до 20.00 часов.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях общественного питания;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями общественного питания.

1.2. До 31 августа 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

2. Граждане, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, организации, осуществляющие деятельность в городском округе Югорск, городском поселении Советский, в период по 1 августа 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п.

3. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в подпункте 3.2 пункта 3 слова "двукратного прохождения лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции на Едином портале государственных и муниципальных услуг с интервалом между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не менее суток" словами "прохождения лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, кроме случаев наличия вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19, размещения соответствующих сведений на Едином портале государственных услуг".

4. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода" изменение, заменив в подпункте 2.5 пункта 2 слова "два раза в неделю" словами "еженедельно по пятницам".

5. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, исключив в подпункте 6.1 пункта 6 слова "на входе".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.В.Шипилов







