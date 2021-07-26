Началась укладка второго пути на железнодорожном мосту в Забайкалье

Железнодорожники начали установку второго пролета моста на Транссибирской магистрали, обрушившегося из-за паводков. Сейчас идет отсыпка мостовых откосов и усиление земляного полотна, началась укладка второго пути.

"После восстановления первой нитки и запуска движения на перегоне Куэнга - Укурей работы продолжились", - сообщили в Telegram-канале ОАО "Российские железные дороги".

Представители РЖД отметили, что, несмотря на круглосуточный ремонт, движение поездов не приходится прерывать. Ночью по участку проехали три пассажирских, один пригородный и 15 грузовых поездов. Сегодня планируют пропустить еще пять пассажирских, один пригородный и более 30 грузовых составов.

Напомним, авария на железнодорожном мосту рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья произошла 23 июля: переход обрушился из-за паводков. Никто при этом не пострадал.

На три дня было прервано движение поездов. В воскресенье железнодорожники установили первое из двух пролетных строений и движение возобновилось.