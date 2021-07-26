В Сочи обнаружено тело девочки из упавшего в реку автомобиля

В понедельник спасатели обнаружили тело ребенка из автомобиля, упавшего с моста в реку Мацеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника "Службы спасения Сочи" Вадима Снегирева.

По его словам, тело девочкм нашли в 10.30 в 700 метрах от берега на пляже санатория имени Орджоникидзе.

Как ранее сообщала "РГ", трагедия произошла в Сочи 23 июля. Во время мощного ливня потоком воды в реку смыло автомобиль Toyota Avensis. За рулем оказался 42-летний местный майор полиции Алексей Кожакин, а в салоне машины находились его жена, 10-летняя дочь, а также двое их знакомых - женщина и мужчина, который остался жив.

На следующий день спасатели обнаружили тело хозяина семьи, потом двух погибших женщин и покореженный автомобиль.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали подробности трагедии.