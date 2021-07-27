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27.07.2021 13:10
Рубрика: Общество

Открытие ФАПов в Смоленской области затянулось на год

Текст: Татьяна Ткачёва (Смоленск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 167(8518)
Полсотни сельских медпунктов в регионе оказались в подвешенном состоянии из-за проблем с водоснабжением. ФАПы строились по нацпроекту "Здравоохранение" и должны были открыться еще в 2020 году. Но их приемка завершилась лишь в мае 2021-го, а лицензирование идет до сих пор.

Как уже писала "РГ", на замену аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в 49 селах Смоленской области из федерального бюджета выделили 228 миллионов рублей. Единственной организацией, которая захотела участвовать в аукционе, стал "Великолукский завод металлоконструкций 60". Принимать модульные объекты планировали с июля по ноябрь. Но к концу года достроить удалось только десять из них, оборудование не завозили. Вдобавок выяснилось, что в типовом контракте, который заключается по нацпроекту, указаны медицинские изделия, которые уже не производят в РФ и не поставляют из-за рубежа.

Фото: Аппарат полпреда президента РФ в ПФО
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Из-за срыва сроков деньги вернулись в государственную казну, затем - уже в 2021-м - регион смог их вернуть. Смоленские власти возложили ответственность на подрядчика. Тот обвинял чиновников в нежелании принять уже готовые здания. Утрясти все вопросы обещали в начале апреля. Однако из-за несоответствий контракту, выявленных в ходе экспертизы, последний ФАП приняли только в мае.

Далее медпункты необходимо было лицензировать. Возникло еще одно препятствие: санитарно-эпидемиологическая экспертиза показала, что в ФАПах некачественная вода.

Эта проблема актуальна для большинства районов Смоленской области. Причем, как отмечали в региональном департаменте по строительству и ЖКХ, ситуацию усугубила новая методика оценки. Требования ужесточились, ушло понятие "условно доброкачественная вода". Оно применялось, когда в пробах был превышен один из базовых показателей (жесткость, мутность, содержание железа). Теперь вода может быть либо "качественной", либо "некачественной". На Смоленщине из-за новой методики пришлось вдвое увеличить объем работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей и объектов.

Из-за новой методики пришлось вдвое увеличить объем работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей

Из скважины вода выходит чистая, но загрязняется по пути к потребителю из-за изношенности труб.

- На их замену в районах денег нет. Мы рекомендовали и департаменту по строительству и ЖКХ, и областной думе обратиться на федеральный уровень, чтобы включить замену магистральных труб в проект "Чистая вода". Планируем поднять этот вопрос на уровне Общественной палаты России, - отметила председатель комиссии смоленской Общественной палаты по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды Светлана Крючкова.

Многие фельдшерско-акушерские пункты находятся в деревнях, где централизованного водоснабжения просто нет. В результате специалисты Роспотребнадзора, исходя из действующего законодательства, выдают заключения о несоответствии воды в новых ФАПах санитарно-эпидемиологическим нормам.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Руководитель регионального управления ведомства Лариса Сидоренкова назвала несколько вариантов решения проблемы. В большинстве фельдшерско-акушерских пунктов можно установить системы фильтрации. Эту идею поддержал и представитель управления Росздравнадзора Андрей Накоряков, отметив, что такие работы надо провести централизованно, не перекладывая заботы на главврачей. Там, где водопровода нет, можно использовать емкости с качественной водой - тогда нужно заключить договор с поставщиком, регулярно мыть и дезинфицировать сами контейнеры.

Заместитель губернатора Полина Хомайко сообщила, что вариант с установкой фильтров прорабатывается, но это создаст дополнительную нагрузку на бюджет области.

- Качественная вода в наши учреждения должна поступать от поставщиков ресурса. И ресурсоснабжающие компании должны понимать, что они поставляют воду, которая не соответствует санитарным нормам, - добавила она.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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