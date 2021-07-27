Главный приз фестиваля "Западные ворота" получил фильм "Тело Христово"

В Пскове завершился кинофестиваль "Западные ворота". Зрителям показали фильмы "Гоголь. Начало", "Холоп", "Особенности национальной политики", "Сердце мира" и "Жги!" (кстати, съемки музыкально-тюремной драмы Кирилла Плетнева проходили в том числе на территории заброшенной исправительной колонии в городе Невеле, что в Псковской области).

Два года назад Псков стал новой точкой на кинофестивальной карте России, проведя первый международный кинофестиваль "Западные ворота". Коронавирус едва не подкосил новорожденный смотр, но все же, миновав пандемийное лето, в конце нынешнего июля "Западные ворота" вновь распахнулись для любителей кино. И это справедливо, ведь Псковщина - излюбленное место отечественных кинематографистов с тех пор, как в 1927 году город на слиянии рек Великой и Пскова появился на экране в фильме "Парижский сапожник" Фридриха Эрмлера. А если показать все фильмы, снятые на этой земле, то по уверению организаторов фестиваля, их хватит как минимум на десять лет.

Название фестиваля не случайно - за многие века до того, как Петр I прорубил окно в Европу, в Пскове уже открыли путь на Запад - через Ганзейский торговый союз. Именно фильмы стран Ганзейского союза и входят в конкурсную программу псковского кинофестиваля. Разумеется, пандемия и здесь внесла свои коррективы - из 12 стран, которые должны были делегировать хотя бы одну картину на псковский кинофестиваль, показаться смогли лишь шесть - Германия, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Россия.

Фото: Кинофестиваль "Западные ворота"

Конкурс получился эклектичным - магическая лав-стори в феерическом "Парке развлечений" соседствовала с "Сынами Дании" о расовой нетерпимости, "Голые звери" о немецких подростках, закрывшихся в квартире от мира и не знающих, на что потратить свою дальнейшую жизнь с "Елгавой 94" - классической подростковой драмой в духе сэлинджеровской "Над пропастью во ржи" и в атмосфере "лихих 90-х", а мощная социальная драма "Тело Христово", чей слоган "Грешник. Проповедник. Преступление" со сказочными "Серебряными коньками".

"Во-первых, пускай кино будет разное, - заметил программный директор смотра Алексей Дунаевский. - А во-вторых, вот когда псковский фестиваль дорастет до уровня, условно говоря, маннергеймского, тогда уже можно будет говорить о том, какую доктрину исповедует конкурс. Современное фестивальное движение пошло по пути некоего послания, сегодня недостаточно просто показать хорошее кино из другой страны. Кто-то исповедует женское кино, кто-то политизированное, кто-то говорит о страданиях человека в современном мире, кто-то ограничивается конкретной темой - например, фестиваль историко-костюмного фильма или кино о море. Но чтобы задуматься о том, какое послание должен нести псковский кинофестиваль, он должен прожить хотя бы пять лет и дать пищу для размышления. Пока он только входит в фестивальную орбиту, наращивает мышцы".

Фото: Кинофестиваль "Западные ворота"

Довольно успешно, стоит заметить, - всего за три дня шесть тысяч псковичей посмотрели около 70 кинокартин, включая фильмы короткого метра, программы детского кино, спецпрограмм, посвященных Великой Отечественной войне и 90-летию отца отечественной шерлоконианы Игоря Масленникова.

Пищу для размышления организаторам фестиваля предоставил выбор зрителей. Если жюри основного конкурса, возглавляемое Алексеем Учителем отдало предпочтение шведской картине "Парк развлечений" режиссеров Бьёрна Стейна и Монса Морлинда ("за качели между трагедией и фарсом, черным и белым, эта разность потенциалов высекла искру, которая зажгла наши сердца", - поэтично объяснил член жюри актер Сергей Барковский), то народ проголосовал за польский фильм "Тело Христово" режиссера Яна Комаса. Особенность "Западных ворот" - приз зрителей и есть гран-при фестиваля. Победа стала приятной неожиданностью и для главы Польского института в Петербурге Эвы Зюлковской, поднявшейся на сцену за призом, и для организаторов фестиваля.

"Когда говорят о "зрительском успехе", подразумевается простое, понятное кино "для всех", - сказал Алексей Дунаевский. - И в таком случае можно было ожидать, что зрители выберут "Серебряные коньки", яркую, рождественскую сказку. Но они захотели серьезного, сложного кино. После показа я подслушал разговор студентов и обрадовался - их увлекло польское кино о молодом мятежном герое, но который не бегает по улицам и не бросает в полицейских коктейли Молотова, как это было в другой картине, а пытается выбраться из по-настоящему крутой, близкой к экстремальной жизненной ситуации. Значит, в Псков можно привозить кино, которое привычно показывать на фестивале в Роттердаме, куда везут "непричесанное" авангардистское кино. Это вдохновляет".

Добавим: лучшим короткометражным фильмом по мнению профессионального жюри стала работа Ивана Петухова "Играй для каждого" про путешествие заштатного духового оркестрика, а детские картины вновь судили зрители и приз достался "Пальме" Александра Домогарова-младшего.