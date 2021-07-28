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Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом

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    28.07.2021, 13:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Многосерийный комедийный детектив стриминга Hulu "Убийства в одном здании" получил полноценный трейлер. Ролик доступен на YouTube.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2"

В предстоящем опусе троица неравнодушных соседей, которых сыграли Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, будет пытаться раскрыть таинственное убийство, приключившееся в их многоквартирном доме в Нью-Йорке.

В других ролях: Аарон Домингес ("Дыши"), Ванесса Аспильяга ("Элементарно"), Райан Бруссар ("Игра на понижение") и Майкл Сирил Крейтон ("Декстер"). Плюс на огонек в камео появляется Стинг.

Поставили шоу люди, делавшие "Удивительную миссис Мейзел", "Силиконовую долину", "Озарк", "Гриффинов".

Первые три серии (из десяти) появятся 31 августа.

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