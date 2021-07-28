Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом

Многосерийный комедийный детектив стриминга Hulu "Убийства в одном здании" получил полноценный трейлер. Ролик доступен на YouTube.

В предстоящем опусе троица неравнодушных соседей, которых сыграли Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, будет пытаться раскрыть таинственное убийство, приключившееся в их многоквартирном доме в Нью-Йорке.

В других ролях: Аарон Домингес ("Дыши"), Ванесса Аспильяга ("Элементарно"), Райан Бруссар ("Игра на понижение") и Майкл Сирил Крейтон ("Декстер"). Плюс на огонек в камео появляется Стинг.

Поставили шоу люди, делавшие "Удивительную миссис Мейзел", "Силиконовую долину", "Озарк", "Гриффинов".

Первые три серии (из десяти) появятся 31 августа.