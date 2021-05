Вышел трейлер "Убийства в одном здании" с Селеной Гомес

Сервис Hulu опубликовал на своей YouTube-канале первый тизер-трейлер комедийного детективного сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building). И объявил дату премьеры шоу - 31 августа.

В главных ролях Селена Гомес и ветераны комедий Стив Мартин (он же - соавтор сценария) и Мартин Шорт.

В центре рассказа встанет троица соседей по элитному многоквартирному дому в Верхнем Вест-Сайде, которые объединят усилия для раскрытия произошедшего обок с ними убийства.

Режиссерские кресла заняли люди, делавшие "Удивительную миссис Мейзел", "Силиконовую долину", "Озарк", "Гриффинов" и прочие приметные шоу. Сценарием и продюсированием занимались тоже не самые последние граждане.

В других ролях: Аарон Домингес ("Дыши"), Ванесса Аспильяга ("Элементарно"), Райан Бруссар ("Игра на понижение"), Майкл Сирил Крейтон ("Декстер"), Эстебан Бенито ("Родина", "Американцы").