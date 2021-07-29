Вдова президента Гаити уехала в США

Семья убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинула страну, сообщает портал Haiti24.net.

Вдова Моиза Мартин и ее дети в среду улетели во Флориду (США). Там Мартин Моиз продолжит лечение после ранения.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельную рану, от которой скончался позже, его супругу госпитализировали с огнестрельным ранением. По подозрению в причастности к нападению задержаны 23 человека, среди которых 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

Вдова Моиза подтвердила, что ее мужа убили наемники. Во время похорон Моиза произошли массовые беспорядки.