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29.07.2021 09:34
Рубрика: В мире

Вдова президента Гаити уехала в США

Семья убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинула страну, сообщает портал Haiti24.net.

Вдова Моиза Мартин и ее дети в среду улетели во Флориду (США). Там Мартин Моиз продолжит лечение после ранения.

Фото: VALERIE BAERISWYL / AFP
Координатор убийства Жовенеля Моиза хотел стать президентом Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельную рану, от которой скончался позже, его супругу госпитализировали с огнестрельным ранением. По подозрению в причастности к нападению задержаны 23 человека, среди которых 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

Вдова Моиза подтвердила, что ее мужа убили наемники. Во время похорон Моиза произошли массовые беспорядки.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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