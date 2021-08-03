Россия показала новые возможности управления в дальнем космосе

В рамках совместного российско-европейского проекта "ЭкзоМарс" после серии тестовых прогонов состоялся первый полноценный сеанс управления космическим аппаратом TGO миссии "ЭкзоМарс-2016" с помощью средств российского комплекса приема научной информации и резервного управления. Специалисты Института космических исследований РАН подчеркивают: это событие имеет исключительно важное значение для отечественных фундаментальных космических исследований.

Ученые поясняют: в любом космическом проекте есть два сегмента: бортовой, т.е. сам космический аппарат, и наземный, который обеспечивает управление космическим экспериментом и получение информации. В том числе научной, с борта космического аппарата. И управление этим самым космическим аппаратом, который находится на расстоянии в сотни миллионов километров, и получение информации с него - сложная техническая задача, которая под силу далеко не всем космическим державам.

В ИКИ РАН напомнили: в 2016 году, после длительного перерыва в отечественных исследованиях планет Солнечной системы (их расцвет пришелся на 1970-е - 1980-е годы), с космическими аппаратами, находящимися в дальнем космосе стал работать Российский комплекс приема научной информации (РКПНИ). Он был создан на базе двух антенных систем ОКБ МЭИ с диаметром зеркал 64 метра, которые расположены в Центрах дальней космической связи Медвежьи Озера и Калязин.

Информация, поступающая с космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", предназначенного для исследований атмосферы Марса, регистрируется отечественными антенными системами и передается в ЦУП проекта "ЭкзоМарс", который расположен в Европейском центре космических операций в Германии.

С начала проведения в 2018 году номинальных научных операций в рамках миссии "ЭкзоМарс-2016" и в настоящее время отечественный комплекс РКПНИ обеспечил получение более половины всей научной информации. Доказав свою высокую эффективность и надежность, он также привлекался для приема информации с европейского космического аппарата "Марс-Экспресс". При этом специалистами ОКБ МЭИ была реализована уникальная технология, которая обеспечила одновременный прием информации с двух космических аппаратов находящихся на орбите вокруг Марса (TGO и "Марс-Экспресс").

Поэтому большой интерес отечественных и зарубежных специалистов вызывает следующий шаг российских ученых и инженеров - создание на базе РКПНИ российского комплекса, который будет не только обеспечивать прием научной информации с космических аппаратов, находящихся в дальнем космосе, но и решать куда более амбициозные задачи - управление ими.

Новый комплекс получил название Российский комплекс приема научной информации и резервного управления (РКПНИиРУ), и в настоящее время создается для обеспечения передачи команд управления на космические аппараты с использованием антенны в Медвежьих Озерах.

Готовность нового комплекса должна быть обеспечена к моменту начала второго этапа проекта "ЭкзоМарс", запланированного на 2022 год. Однако уже сейчас РКПНИиРУ в тестовом режиме осуществляет управление космическим аппаратом TGO, который планируется использовать в качестве ретранслятора миссии, когда российская посадочная платформа "Казачок" и установленный на ней европейский марсоход "Розалинд Франклин" прибудут к Марсу.

Справка

Проект "ЭкзоМарс" - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос" и Европейского космического агентства, который реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата: Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса и второй - посадочный модуль "Скиапарелли" для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

Научные задачи миссии Trace Gas Orbiter - регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъемка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS - Atmospheric Chemistry Suit, Комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Второй этап проекта, запуск которого запланирован в 2022 году, предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы "Казачок" с европейским автоматическим марсоходом "Розалинд Франклин" на борту.