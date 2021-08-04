В Крыму на "Лебяжьих островах" стало больше краснокнижных пернатых

В заповеднике "Лебяжьи острова" зафиксировали рост численности более чем в два раза большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы. Что влияет на снижение или увеличение числа птиц на особо охраняемой природной территории, узнала корреспондент "РГ".

В степи, на северо-западе Крыма в Каркинитском заливе находится орнитологический заповедник "Лебяжьи острова". Он занимает 52 гектара. Возникли острова в результате размыва песчаной косы. Количество их постоянно меняется, море вносит свои коррективы: сейчас островов шесть, высота над уровнем воды не превышает 1-2 метров. Растянулись они на пять километров.

Статус заповедника территория получила в 1949 году. В 2014 году Лебяжьи острова вошли в состав ФГБУ "Заповедный Крым". Заповедник расположен на участке миграционного пути птиц из Европы в Африку и Азию. Эта особо охраняемая природная территория закрыта для посещения туристов, но открыта для ученых.

Мелководье, обилие растительной и животной пищи (водорослей, мелкой рыбешки, креветок, рачков) привлекает сюда множество водоплавающих птиц. Всего в заповеднике зарегистрировано 350 видов постоянно обитающих и 25 видов перелетных пернатых. 150 видов - краснокнижные. Здесь можно встретить колпицу, черноголового хохотуна, чеграву, малую крачку, кулика-сороку, серую утку, цаплю, пеликана, длинноносого крохаля, розового фламинго, лебедей.

Например, раньше розовый фламинго был нечастым гостем, на языке ученых - "редко залетным". Сейчас его здесь видят практически каждый год. На островах могут одновременно гнездиться 19-20 видов - до пяти тысяч птиц.

Сотрудники заповедника собирают информацию о пернатых: как меняется их численный и видовой состав, особенности питания, поведения, сколько птенцов высиживают и сколько из них выживают. Это происходит так: госинспекторы и орнитологи идут параллельно друг другу на расстоянии 1-3 метров от гнезда. Так как разные виды птиц гнездятся в разное время, подобную процедуру за определенный период нужно повторять до 20 раз. Иногда приходится часами сидеть в засаде в специально обустроенных боксах, чтобы наблюдать за пернатыми.

По словам старшего госинспектора заповедника "Лебяжьи острова" Сергея Наливайко, на островах птицы гнездятся с марта по июнь. На зиму одни улетают в Африку и Азию, как например, пеликаны, другие наоборот прилетают сюда зимовать из средней полосы России, как серая кряква. Получить сведения о сезонной миграции и месте зимовки позволяет кольцевание пернатых.

Сотрудники защищают птиц от диких животных, остающихся зимовать: кабанов, волков, лис, енотовидных собак. Весной они могут помешать гнездованию птиц.

Госинспекторы периодически обходят острова и, если находят хищников, отлавливают их и вывозят подальше от заповедника.

Перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году повлияло на природу.

- Вода в заливе стала более соленая, изменился видовой состав рыб - кормовая база, из-за этого изменился и видовой состав птиц. Когда в залив сбрасывали пресную воду с канала, здесь водился карась, сейчас больше морской рыбы. Перестали выращивать рис из-за отсутствия днепровской воды - стало меньше куликов, они питались зернышками с рисовых чеков, - говорит Сергей Наливайко.

Но есть и плюс в прекращении подачи пресной воды через канал: выращивание риса требовало большого количества минеральных удобрений, а это загрязняло окружающую среду в районе Лебяжьих островов.

- Количество видов сохранилось на том же уровне, только численность обитающих на пресных водоемах резко сократилась, их стало примерно столько же, сколько было до прихода в Крым днепровской воды, - отмечает старший научный сотрудник заповедника Наталья Тарина. Она работает здесь почти 40 лет, знает о пернатых все, говорить о них может часами.

Гнездятся птицы в марте-апреле, в мае-июне птенцы встают на крыло и покидают родительские гнезда. На острове среди пернатых четко распределены территории для гнездования, рассказывает Наталья Тарина. Например, в зарослях тростника и полыни обустраиваются желтые цапли и малые белые цапли, а чайки не любят гнездиться в зарослях, им нужен обзор, поэтому у них свой участок.

- Первыми начинают гнездиться более взрослые птицы, они раньше прилетают на острова и занимают лучшие места, а молодежи уже что достанется, - делится наблюдениями Наталья Тарина.

Пары у пернатых постоянные, если только не погибнет партнер. У каждого вида свои особенности поведения.

- За чайками интересно наблюдать: пока дамочки сидят на яйцах, мужчины собираются и прогуливаются по берегу. В это время холостые самцы ходят около гнезд, пытаются ухаживать за самкой. Ее самец не дерется с наглецом, а начинает демонстративно выщипывать траву, как бы показывая: смотри, что с тобой будет, - рассказывает Наталья Тарина.

В заповеднике отмечается рост численности более чем в два раза большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы. На 2021 год учетные работы еще не закончены, но специалисты уже подсчитали, что больших бакланов стало больше в два раза, а черноголового хохотуна и чегравы - в 2,5 раза. Это говорит об улучшении условий гнездования для этих видов.

В прошлом году на островах было насчитано 3218 гнезд и 21 вид птиц. За весь 2020-й выросла численность большого баклана (плюс 157 процентов) и большой белой цапли (плюс 22 процента). Снижение отмечено у черноголового хохотуна (минус 72 процента), чегравы (минус 42 процента) и малой белой цапли (минус 15 процентов).

Справка "РГ"

Животный мир заповедника "Лебяжьи острова" представлен многообразной донной фауной, различными видами рыб, птицами и млекопитающими. В акватории заповедника встречаются такие виды рыб: белуга, осетр русский, севрюга, катран, морской кот, морская лисица, черноморский лосось, сельдь (более трех видов), шесть видов кефалевых (лобан, губан, сингиль, остронос, губач и пиленгас), ставрида, барабуля, сарган, пеламида, хамса, килька, игла, несколько видов бычков, камбала-калкан, камбала-глосса, морской конек, зеленушка.

Земноводные представлены лишь одним видом - зеленой жабой. А пресмыкающиеся двумя - прыткой ящерицей и желтобрюхим полозом.

На островах встречается 84 вида высших растений 27 семейств, в том числе тростник австралийский, полынь крымская и сантонинная, катран понтийский, лебеда татарская, бесскильница гигантская и пырей удлиненный. Дно залива покрыто подводной растительностью, в состав которой входят семь видов высших цветковых растений и водоросли.