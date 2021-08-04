Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай"

38-летний солиcт поп-группы "Иванушки International" (с 2013 года) Кирилл Туриченко поддержал российскую певицу МакSим клипом на кавер-версию ее хита "Мой рай". Ролик был размещен 2 августа на официальном YouTube-канале украинского музыканта.

"Я рад представить вам мою видео работу на песню МакSим, которую я исполнил на "Маске". Знаю, что именно эта песня вам особенно полюбилась. Для меня видео было непростой работой. Мы действительно вложили в него любовь. Марина всё ещё находится в тяжелом состоянии. Пусть это видео, все добрые слова и мысли ускорят её выздоровление", - написал Кирилл, добавив, что во время съемок клипа (в нем есть прозрачный намёк - в конце ролика просыпается девушка) его команда думала только об этом.

Под видео - множество теплых слов от пользователей.

При этом в комментарии РИА Новости солист легендарных "Иванушек" уточнил, что перед съемкой связался с певицей и спросил разрешения, отправив коллеге ролик со своим выступлением на шоу "Маска". Она сказала: "Это отлично!"

"Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео мы посвящаем Марине", - рассказал Туриченко.

Напомним, что вчера Марина была окончательно выведена врачами из медикаментозного сна и сейчас чувствует себя лучше, находясь в полном сознании.