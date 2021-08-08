Постановление губернатора Забайкальского края от 6 августа 2021 года № 67 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 6 августа 2021 года № 67





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года №161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от И июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55):

1) преамбулу после слов "от 8 июля 2021 года № 4883" дополнить словами ", от 5 августа 2021 года № 5598";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 21 признать утратившим силу;

б) подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции:

"1) организовать перерывы для уборки помещений и дезинфекции всех контактных поверхностей в детских игровых комнатах с интервалом не реже 4 часов, в том числе с возможностью совмещения одного (нескольких) перерывов с перерывами для отдыха и питания работников, с размещением соответствующей информации на стендах объектов. В течение указанных перерывов исключить обслуживание и доступ посетителей.";

в) в пункте 24 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

г) дополнить пунктом 25 следующего содержания:

"25. Деловые мероприятия проводить исключительно в дистанционном режиме, за исключением мероприятий общей численностью не более 50 человек по вопросам жизнеобеспечения населения.";

д) в пункте 41 слова "6 августа" заменить словами "20 августа".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55):

1) преамбулу после слов "от 3 марта 2021 года № 1367" дополнить словами ", от 5 августа 2021 года № 5598";

2) в пункте 21 слова "6 августа" заменить словами "20 августа".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57):

1) преамбулу после слов "от 19 июня 2021 года № 4197" дополнить словами ", от 5 августа 2021 года № 5598";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 2 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

б) в подпункте 3 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

в) в подпункте 4 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

г) абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:

"Установить с 9 июля 2021 года по 20 августа 2021 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, в том числе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.";

д) в подпункте 10 слова ", пунктом 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" исключить;

е) в подпункте 11 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

ж) в подпункте 12 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

з) в подпункте 14 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

и) в подпункте 17:

в абзаце пятом слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

в абзаце шестом слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

в абзаце седьмом слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

к) в подпункте 18 слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Возобновить на территории Забайкальского края проведение на открытом воздухе культурных и спортивных мероприятий с общей численностью не более 300 человек при условии:";

4) в пункте 12 после слова "осуществляется" дополнить словами "Губернатором Забайкальского края или".

4. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Забайкальского края от 16 июля 2020 года № 55):

1) в пункте 2:

а) в абзаце первом слова "6 августа" заменить словами "20 августа";

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, на открытом воздухе, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме;";

в) подпункт "а" подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) в части функционирования танцплощадок, дискотек, кальянных (центров паровых коктейлей), компьютерных клубов;".







