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Рубрика: Культура

В Рыбинске открыли музей затопленных святынь Мологи

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Рыбинске Ярославской области открыт музей "Затопленные святыни Мологского края", ставший очередным этапом одноименного исследовательского проекта, который реализуют межрегиональная общественная организация "Третий Рим" и разведывательно-водолазная команда.

Фото: Из личного архива Бориса Диодорова
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Экспедиции на дно Рыбинского водохранилища проводятся с 2017 года. Уже изучены остатки усадеб Мусиных-Пушкиных Иловна и Борисоглеб, сел Ветрино и Леонтьевское, Югской Дорофеевой Пустыни. Самые сенсационные находки, по словам авторов музейной экспозиции, сделаны в районе усадьбы Иловна: прекрасно сохранившаяся набережная с аркадами и лестницами, первый ярус храма Преображения Господня, там же найден осколок церковного колокола с ликом Николая Чудотворца.

- Для дальнейшей реализации проекта требовалась постоянно действующая экспозиция, на базе которой можно не только рассказывать жителям и гостям Ярославской области о затопленных местах и объектах, но и проводить образовательные и просветительские мероприятия, знакомить всех интересующихся с искусством дайвинга, обсуждать туристические возможности Рыбинского моря, пополнять команду единомышленников, - говорит инициатор проекта, руководитель "Третьего Рима" Дмитрий Радченко.

Ключевыми экспонатами музея стали 3D-модели сохранившейся набережной в Иловне, центральных усадеб Иловны и Борисоглеба, Югской Дорофеевой пустыни. Они выполнены с помощью технологий дополненной реальности на основе десятков тысяч фотографий и видеозаписей, сделанных во время подводных исследований затопленной местности. 3D-модели позволяют сравнить прошлое и нынешнее состояние объектов, совершить по ним виртуальную экскурсию.

По словам Константина Богданова, руководителя Разведывательно-водолазной команды, на старинных фотографиях набережную Иловны украшают скульптуры львов.

Фото: АмГУ
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- Их судьба неизвестна, мы не теряем надежду, что львов не увезли и не разрушили, а просто впопыхах сбросили вниз. И они просто там лежат под слоем ила и бревен. Наша мечта - рано или поздно их найти, - делится планами дайвер-исследователь.

Авторы экспозиции рассказывают, что в одном из музейных залов у посетителей создается ощущение, что они сами в костюме дайверов погружаются под воду: они слышат собственное дыхание, поднимающиеся вверх пузырьки воздуха, видят дно глазами дайвера в свете фонарей.

Напомним, в апреле нынешнего года в Рыбинске открылась постоянно действующая выставка "Неизвестная Молога - русская Атлантида", посвященная городу, затопленному при строительстве Рыбинской ГЭС. Ее центральным экспонатом стал макет Мологи, созданный в масштабе 1:100 по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям мологжан. В составе макета - четыре сотни зданий, среди которых главный городской храм, легкоатлетический манеж, винокуренный завод, пожарная каланча, здание гимназии.

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