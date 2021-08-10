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Удаленную сцену из "Черной вдовы" слили в интернет

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    10.08.2021, 15:01
Текст:   Богдан Бобров

В Сеть просочилась удаленная сцена из фильма Marvel "Черная вдова", естественно в преотвратнейшем качестве.

Фото: Joel Ryan/ AP
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В вырезанном эпизоде героиня Скарлетт Йоханссон возвращается в Огайо к дому, в котором провела детство вместе с агентурными родителями и сестрой.

В конце видео к Наташе Романофф подходит местная девочка, узнавшая в ней участницу команды "Мстителей", с ней они обмениваются милыми жестами.

Прощальная картина Наташи "Черная вдова", хоть и установила несколько рекордов в постковидном прокате, скорее всего, в большей степени запомнится судебными разбирательствами, возникшими между исполнительницей главной роли и компанией Disney.

Из-за одновременной премьеры ленты в кинотеатрах и интернете актриса обвинила студию в недополученной прибыли и теперь требует денежной компенсации.

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