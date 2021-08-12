Военный эксперт назвал возможную причину падения Ми-8 на Камчатке

К поиску вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро", который упал в четверг утром в Курильское озеро на Камчатке, подключились военные. Ранее сообщалось, что у водолазов-спасателей, доставленных на место ЧП, не оказалось необходимого для проведения операции специального оборудования - судно затонуло на глубине 135 метров.

Бывший руководитель Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов рассказал, что первопричиной авиакатастрофы могли быть погодные условия.

"Конечно, надо дождаться хотя бы каких-то данных расшифровки средств объективного контроля, - пояснил изданию "МК" эксперт. - Но они появятся минимум через дня два. Если судить по тем косвенным признакам, которые мы сейчас имеем, и тому, что рассказывают выжившие, первопричиной трагедии стали метеоусловия. Погода сейчас на Камчатке все ближе к осенней, в утренние часы туманы над водной поверхностью - обычное явление, экипажу это следовало учитывать".

Катастрофа произошла, когда вертолет совершал промежуточную посадку. По словам Попова, экипаж, вероятно, поторопился со снижением. При маневре в подобных метеорологических условиях нужно учитывать, что во время приближения к земле приборы выдают далеко не самую точную информацию, и летчику необходимо видеть посадочную площадку. Садиться на вертолете вслепую практически невозможно. А в данном случае, учитывая плотный туман, пилоты старались садиться по приборам и просто не поняли, что внизу - вода.

Добавим, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров (группа отправившихся на воздушную экскурсию туристов из Москвы и Петербурга). Девять человек выжили. Трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу Петропавловска-Камчатского. Поиски остальных продолжаются.