Ученые РАН опровергли заявление КТК о происхождении пятна в Черном море

В Российской академии наук настаивают на том, что оценка площади разлива нефти возле Новороссийска в 80 квадратных километров - верная. Сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников объяснил, что характер пятна на спутниковом снимке свидетельствует о его техногенном происхождении. Об этом со ссылкой на океанолога сообщают РИА Новости.

- Учитывая характер пятна на спутниковом снимке, который интерпретировали в Институте океанологии, очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление, которое могло бы охватить такую большую акваторию достаточно внезапно, распространяясь от того места в прибрежной зоне, где локализована точка разлива нефти, - отметил Сапожников.

Ранее сообщалось, что гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань назвал пятно в Черном море на спутниковых снимках не относящимся к разливу нефти в порту Новороссийска. По его словам, площадь разлива верна в рамках локализованного участка в 200 квадратных метров. В Институте космических исследований РАН говорят о площади в 80 квадратных километров и опираются на свежие снимки местности.

Разлив нефти произошел в порту Новороссийска 7 августа при заправке танкера. Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело.