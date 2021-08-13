Новости

Видео: блогер исполнил прыжки Человека-паука в реальной жизни 14:28
Певицу МакSим выписывают из больницы 14:17
Вышел трейлер анимационного ремейка "Ночи живых мертвецов" Ромеро 14:11
Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big 13:51
От COVID умерла актриса Дурдана Батт 13:15

Disney отказался от ранней онлайн-премьеры "Шан-Чи"

Новости
    13.08.2021, 14:04
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия

Генеральный директор Disney Боб Чапек подтвердил, что фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" не будет стартовать в кинотеатральном прокате одновременно с премьерой в интернете, как это было с "Черной вдовой". Об этом пишет Screen Rant.

Фото: Disney
Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе"

На стриминговой платформе Disney+ картина появится только через 45 дней после выхода на больших экранах, намеченного на 3 сентября. До пандемии этот срок, как правило, составлял 90 дней.

По словам Чапека, подобная модель запуска может стать "интересным экспериментом", возможно, имея в виду, что результаты кассовых сборов "Шан-Чи" могут повлиять на решение о выпуске "Вечных", релиз которых запланирован на ноябрь текущего года.

В Сети же высказываются предположения, что немалую роль в этой ситуации оказал иск Скарлетт Йоханссон, которая теперь в судебном порядке требует от "мышиного дома" возмещения недополученной, по её мнению, прибыли.

Ранее кинотеатры убедили студию Warner Bros. выпускать все свои фильмы онлайн не ранее чем через 45 дней после театральной премьеры.

Новости

Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн" 12:55
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 12:16
Звезда "мыльных опер" Тарсизио Мейра умер от COVID 12:09
На СТС покажут сериал "Пищеблок" 12:04
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 11:39
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью 00:39
Отложены премьеры "Венома 2" и "Последней дуэли" 12.08.2021
⧣ фантастика
Фото: предоставлено Disney
Marvel выпустит мультсериал про Малыша Грута 12.08.2021
Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе" 12.08.2021
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 12.08.2021
⧣ экранизации
Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 12.08.2021
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 11.08.2021
Ехидна Наклз в "Сонике 2" будет говорить голосом Идриса Эльбы 10.08.2021