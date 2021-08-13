Disney отказался от ранней онлайн-премьеры "Шан-Чи"

Генеральный директор Disney Боб Чапек подтвердил, что фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" не будет стартовать в кинотеатральном прокате одновременно с премьерой в интернете, как это было с "Черной вдовой". Об этом пишет Screen Rant.

На стриминговой платформе Disney+ картина появится только через 45 дней после выхода на больших экранах, намеченного на 3 сентября. До пандемии этот срок, как правило, составлял 90 дней.

По словам Чапека, подобная модель запуска может стать "интересным экспериментом", возможно, имея в виду, что результаты кассовых сборов "Шан-Чи" могут повлиять на решение о выпуске "Вечных", релиз которых запланирован на ноябрь текущего года.

В Сети же высказываются предположения, что немалую роль в этой ситуации оказал иск Скарлетт Йоханссон, которая теперь в судебном порядке требует от "мышиного дома" возмещения недополученной, по её мнению, прибыли.

Ранее кинотеатры убедили студию Warner Bros. выпускать все свои фильмы онлайн не ранее чем через 45 дней после театральной премьеры.