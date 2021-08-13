Новости

В Совфеде оценили предложения из Грузии по нормализации отношений с РФ 17:30
ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке 17:30
В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года 17:28
Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8 17:17
ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга 17:15
Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост 17:00
Пятница 13-е: Почему не стоит бояться неудач 16:57
Отец Влашича заявил, что его сын хочет покинуть ЦСКА 16:51
Минск будет готов к перевалке удобрений по новым маршрутам 16:46
Суд после проверок МЧС приостановил работу 8 учебных заведений 16:46
Видео: певица МакSим покидает больницу после выписки 16:36
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле 16:19
Сбивший трех человек в Воронеже водитель уснул за рулем 16:06
Семьи погибших при взрыве в Воронеже получат по миллиону рублей 16:00
Военные потушили лесной пожар у якутского поселка Бясь-Кюёль 15:51
"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС 15:50
Путин проведет заседание госсовета по образованию 15:50
Как на дорогах работают камеры на среднюю скорость 15:48
Биржевая цена Аи-92 вновь побила рекорд 15:47
Лукашенко пояснил, как видит смену власти в Беларуси 15:37
Эксперт оценил вероятность картельного сговора в ретейле 15:35
Фото: певицу МакSим выписали из больницы 15:18
Пискарев: Бельгийская НПО находилась в поле зрения комиссии Госдумы 15:17
Убивший пятерых в британском Плимуте покончил собой 15:15
В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 17:30
Рубрика: Экономика

ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке

Текст: Михаил Загайнов

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы составили протокол в отношении АО "Тандер" за попытку помешать антикартельной проверке. Лишь после этого инспекторы смогли войти в офис "Магнита" и получили доступ к необходимым документам.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле

"Проверки ООО "Лента" и Х5 Group продолжаются. Инспекции ФАС предоставляются необходимые документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

В пятницу ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.

Экономика Товары и цены Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Торговля Магнит Компании Торговля X5 Retail Group

Главное сегодня

Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей