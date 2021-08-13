ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы составили протокол в отношении АО "Тандер" за попытку помешать антикартельной проверке. Лишь после этого инспекторы смогли войти в офис "Магнита" и получили доступ к необходимым документам.

"Проверки ООО "Лента" и Х5 Group продолжаются. Инспекции ФАС предоставляются необходимые документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

В пятницу ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.