FAW все-таки привезет в Россию стильный кроссовер

В марте 2021 года компания FAW сообщила о прохождении сертификационных испытаний нового кроссовера для российского рынка - Bestune T77. Однако что-то пошло не так, и модель задержалась.

Изначально планировалось, что продажи FAW Bestune T77 начнутся этим летом, но теперь, как рассказали в пресс-службе марки, кроссовер следует ожидать у дилеров не раньше осени.

Bestune T77 займёт в модельном ряду марки место между Х40 и Х80. Его длина - 4525 мм, ширина и высота - 1845 и 1615 мм, размер колёсной базы - 2700 мм.

Bestune T77 приедет в Россию с турбированным бензиновым мотором 1.5 литра мощностью 160 л.с., который будет предлагаться в паре с 6-ступенчатой МКП и 7-скоростным "роботом" с двойным сцеплением.

Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж.

С января по июль 2021 года дилеры FAW реализовали 908 единиц "паркетника" X40 и 847 экземпляров X80, что суммарно на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на модели начинаются от 1 242 000 и 1 308 000 рублей соответственно.