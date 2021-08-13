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13.08.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области
Фото: Правительство Воронежской области

Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса в центре города. На остановке рядом с местом ЧП стоит зажженная лампадка. Принес букет и воронежский губернатор Александр Гусев.

Ространснадзор проверит перевозчика после взрыва в автобусе в Воронеже

- Посчитал своим гражданским догом почтить память погибших, - написал глава региона.

Напомним, 12 августа около 21 часа у остановки в центре городе взорвался автобус ПАЗ 10-го маршрута с пассажирами. Пострадали 19 человек, две женщины позже скончались, три человека находятся в тяжелом состоянии. Медики говорят, что их динамика внушает оптимизм.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Эксперты ФСБ исследуют взятые на месте ЧП пробы на предмет присутствия взрывчатых веществ. Следов поражающих элементов, которыми террористы обычно начиняют свои взрывчатки, не нашли. Основная версия произошедшего на текущий момент - взрыв в результате технической неисправности автобуса.

Весь подвижной состав, вышедший в пятницу на городские улицы - это порядка 800 автобусов, - прошел проверку перед выездом. Инспектируют автобусы и на конечных остановках.

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