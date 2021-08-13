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13.08.2021 12:06
Рубрика: Происшествия

Состояние пострадавших от взрыва в Воронеже тяжелое, но стабильное

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Трое пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Взрывотехники ФСБ изучают пробы с места взрыва в Воронеже

- Состояние пациентов - в том числе находящихся в реанимации, - стабильное. Прогноз внушает оптимизм, - рассказал журналиста главврач БСПМ № 1 Игорь Банин. Его слова приводит ТАСС.

В результате взрыва автобуса 10-го маршрута с пассажирами получили травмы 19 человек. Две женщины скончались, состояние трех человек медики оценивают как тяжелое. Семерым пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Основная версия происшествия на текущий момент - техническая неисправность автобуса. Ранее высказывались предположения о взрыве баллона с газовым топливом, но в АТП-1, которому принадлежит ПАЗ, заявили, что машина оснащена дизельным двигателем и на газе работать не может.

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