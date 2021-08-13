Состояние пострадавших от взрыва в Воронеже тяжелое, но стабильное

Трое пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

- Состояние пациентов - в том числе находящихся в реанимации, - стабильное. Прогноз внушает оптимизм, - рассказал журналиста главврач БСПМ № 1 Игорь Банин. Его слова приводит ТАСС.

В результате взрыва автобуса 10-го маршрута с пассажирами получили травмы 19 человек. Две женщины скончались, состояние трех человек медики оценивают как тяжелое. Семерым пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Основная версия происшествия на текущий момент - техническая неисправность автобуса. Ранее высказывались предположения о взрыве баллона с газовым топливом, но в АТП-1, которому принадлежит ПАЗ, заявили, что машина оснащена дизельным двигателем и на газе работать не может.