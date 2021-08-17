Более тысячи военных 201-й базы РФ проводят учение в Таджикистане

На полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане началось крупное учение 201-й российской военной базы. В общей сложности командование привлекает к маневрам около тысячи солдат и офицеров.

"Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа. 201-я база, как и наша авиагруппа в киргизском Канте, входит в состав ЦВО.

В штабе округа не скрывают, что учение в Таджикистане в определенной степени связано с ситуацией в соседнем Афганистане, где к власти пришли радикалы из запрещенного в РФ движения "Талибан". Хотя его лидеры на днях заявили, что война в стране завершена, а ранее пообещали не атаковать соседние государства, Россия и ее южные партнеры готовятся к любому развитию событий. Не случайно еще в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил тогда Шойгу.

Одновременно Москва помогает модернизировать армии стран Центральной Азии с тем, чтобы они были в состоянии отреагировать на новые угрозы.

Противодействию этим самым угрозам и посвящено разворачивающееся в Таджикистане учение 201-й военной базы РФ. По количеству и характеру решаемых там задач можно судить об особом уровне проверки боеготовности наших подразделений. Известно, что артиллеристы выполнят на этом учении более двух десятков боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". А расчеты минометных батарей займутся уничтожением условного противника в горной местности.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразят воздушные атаки на объекты нашей военной базы в Таджикистане. "Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе применения условным противником радиоактивного, химического и биологического заражения участка местности", - уточнили в штабе округа.

На прошлой неделе в Таджикистане завершилось другое учение, тоже напрямую связанное с событиями в соседнем Афганистане. На полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области республики военные трех стран - России, Узбекистана и Таджикистана - отработали совместные действия по охране границы в случае прорыва боевиков с сопредельной территории. К маневрам генералы тогда привлекли в том числе войска специального назначения трех государств, боевую авиацию, средства ПВО и бронетехнику.

А несколькими днями ранее в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана подразделения местной армии вместе с нашими военными отрабатывали на учении взаимодействие при обеспечении территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.