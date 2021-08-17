Kia анонсировала выход "вседорожного" Seltos

Компания Kia готовится к премьере серийной версии вседорожной модификации кроссовера Seltos. Интригу попытались создать, спрятав новинку под загадочным названием "Project X".

На автосалоне в Дели, который прошёл в феврале 2020 года, компания Kia представила концепт Seltos X-Line. Из приставки к названию понятно, что его отличает от обычного варианта кроссовера: обвес в стиле внедорожника и иной декор салона. Seltos X-Line был окрашен в серую матовую краску, контрастом которой служили оранжевые вставки в бамперах. Также кроссовер оснастили накладками на пороги, а серебристый хром сменили на тёмный.

Ожидается, что в моторной гамме изменений не произойдёт. В Индии Seltos предложен со 115-сильными бензиновым двигателем и дизелем, а также 140-сильным 1.4 T-GDI. На выбор доступны 6-ступенчатая МКП, интеллектуальная "механика" iMT без педали сцепления, вариатор и преселективный "робот". Привод - только передний.

Напомним, что не только в Индии предпринимаются попытки сделать из Kia Seltos "вседорожник": в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе были показаны два концепта на базе модели: Kia Seltos X-Line Trail Attack и Kia Seltos X-Line Urban.