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17.08.2021 10:26
Рубрика: Происшествия

Один из пострадавших от взрыва в Воронеже переведен из реанимации

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Состояние одного из трех "тяжелых" пациентов, попавших в больницу после взрыва автобуса 12 августа, улучшилось. Об этом сообщил в своем Telegram-аккаунте воронежский губернатор Александр Гусев.

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"Одного тяжелого пострадавшего при взрыве маршрутки перевели из реанимации в отделение торакальной хирургии. К восьми утра сегодняшнего дня в больницах Воронежа продолжают лечиться 18 человек", - отметил он.

Из них 15 находятся в БСМП № 1: в состоянии средней тяжести - 11, в удовлетворительном состоянии - четверо.

В областной больнице № 1 по-прежнему три человека, получивших наиболее серьезные травмы. Ранее все они были в реанимации. Теперь в тяжелом состоянии остаются двое.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Автобус маршрута № 10а взорвался 12 августа около девяти вечера на улице Кольцовской близ торгового центра "Галерея Чижова". В салоне находилось около 30 пассажиров. Всего за медицинской помощью обратилось 26 пострадавших: две женщины скончались в больнице, 19 человек были госпитализированы, троим оказали амбулаторную помощь. В понедельник одного пациента выписали.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

Власти региона заявили, что семьи погибших получат по миллиону рублей, получившим тяжелые травмы выплатят по 500 тысяч. Суммы компенсаций остальным пострадавшим определят индивидуально.

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