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13.08.2021 15:59
Рубрика: Общество

Семьи погибших при взрыве в Воронеже получат по миллиону рублей

Текст: Антон Валагин

Правительство Воронежской области объявило размер компенсаций пострадавшим при взрыве автобуса в центре города.

Фото: Правительство Воронежской области
На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал

Родным погибших выплатят по миллиону рублей. Тяжелораненые получат по 500 тысяч.

- Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позже, - написал глава региона Александр Гусев. Он пообещал изучить материальное положение каждой семьи и затем принимать решение о дополнительной поддержке. В правительство обратился ряд воронежских бизнесменов с предложением оказать помощь попавшим в беду.

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался ПАЗ 10-го маршрута с пассажирами. Пострадали 19 человек. Двое из них скончались от полученных ран, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи опровергли появившиеся в СМИ сообщения об осколочных ранениях у пострадавших.

- Признаков каких-то инородных повреждающих объектов, осколков пока мы не обнаружили, - рассказала "РГ" сотрудник регионального департамента здравоохранения Надежда Остроушко.

Большинство пациентов, по ее словам, поступило с ушибами: легких, мягких тканей, - ссадинами. У женщин, которых привезли в крайне тяжелом состоянии, также были диагностированы переломы. У остальных пострадавших присутствуют последствия контузии и баротравмы - отит.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование курирует Национальный террористический комитет. Эксперты ФСБ изучают пробы, взятые с места происшествия.

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