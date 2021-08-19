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19.08.2021 09:39
Рубрика: В мире

12 человек погибли в районе аэропорта Кабула с воскресенья

Текст: Максим Макарычев

12 человек погибли в районе аэропорта Кабула с воскресенья, сообщили западные медиа со ссылкой на представителей НАТО. В первый день эвакуации стало известно о гибели трех афганцев, погибших при попытке покинуть воздушную гавань.

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
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На видео видно, как сотни людей пытаются сесть на лайнеры, бегают по взлетной полосе и цепляются за американский военный самолет, когда он пытается взлететь.

Коммерческие полеты через Афганистан были прекращены, и многие авиакомпании объявили, что они изменят маршруты рейсов, чтобы избежать воздушного пространства страны.

Тело афганца, пытавшегося сбежать из страны, было обнаружено в шасси американского транспортного самолета C-17 через несколько часов после того, как он в спешке вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая. Еще несколько человек погибли, а 17 получили ранения в ходе давки, которая возникла в терминале аэропорта 18 августа.

Между тем, по словам очевидцев, на которых ссылается Reuters, вооруженные члены "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) не давали людям, отчаявшимся бежать из Афганистана, добраться до аэропорта Кабула в среду. Свидетели заявили, что члены Талибана не допускали людей на территорию аэропорта, в том числе тех, у кого были документы, необходимые для поездки. Официальный представитель "Талибана" заявил американскому агентству, что командиры и солдаты талибов стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу возле аэропорта Кабула, добавив: "Мы не собираемся никого ранить".

С тех пор, как талибы вошли в Кабул в минувшие выходные, в столичном аэропорту развернулись сцены хаоса, тысячи людей пытаются любой ценой покинуть Афганистан, опасаясь возвращения к суровому толкованию исламского закона, введенному во время предыдущего правления талибов, закончившегося 20 лет назад.

Президент Байден в среду заявил, что американские войска останутся до завершения эвакуации всех граждан США, даже если это означало бы, что они будут находиться в Афганистане после крайнего срока, установленного главой Белого дома для полного вывода 31 августа.

Байден, который подвергся критике по поводу ухода США, сказал, что "хаос неизбежен". Отвечая на вопрос в интервью ABC News, можно ли было бы лучше организовать вывод войск США, Байден отметил: "Нет... Я не думаю, что был способ каким-то образом выбраться без хаоса".

Между тем

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что безопасность в кабульском аэропорту остается стабильной, талибы не вмешивались в военные операции США. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" должны обсудить усилия по эвакуации и попытаться скоординировать полеты во время онлайн-совещания в четверг, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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