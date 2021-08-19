Начался суд по резонансному делу омской сироты и ее ребенка

Сегодня Центральный районный суд города Омска приступил к рассмотрению иска об ограничении в родительских правах сироты Людмилы Киселевой. Молодая мать на протяжении нескольких месяцев борется за право воспитывать свою дочь Мирославу.

Чтобы поддержать Люду, к зданию Центрального районного суда пришли многодетные мамы и папы, волонтеры, представители общественных организаций. Приехала и Елена Мартынова - педагог 16-й адаптивной школы-интерната, где воспитывалась сирота.

- Мы своих воспитанников не бросаем, - заявила Елена Мартынова. - Я Людочку знаю с 11 лет, это очень способный и добрый ребенок. Она хорошо училась, экзаменационную работу сдала на отлично, получила профессию швеи. Меня очень удивляют заявления о том, что Люда не способна к самообслуживанию и не готова быть матерью. Она ведь работала нянечкой в детском саду и прекрасно умеет обращаться с малышами.

Напомним, сирота Люда Киселева попала в сложную жизненную ситуацию. На месяц она временно оставила новорожденную дочь Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить проблемы с жильем и наладить быт. Однако назад ребенка Киселевой не вернули. Вместо того, чтобы помочь молодой матери, чиновники решили лишить ее родительских прав.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала происходящее "историей чиновничьего равнодушия" и заявила, что берет ситуацию под свой личный контроль.

Однако чиновники так и не отозвали судебный иск в отношении Киселевой. Омские власти заявили, что готовы оказать помощь сироте: поместить ее с ребенком в социальную гостиницу, где проживают погорельцы, жертвы домашнего насилия и другие нуждающиеся в экстренной социальной поддержке горожане.

Педагог интерната Елена Мартынова пришла поддержать свою бывшую воспитанницу. Фото: Наталья Граф /РГ

- Работа специалистов различных ведомств будет направлена на формирование бытовых и родительских навыков Людмилы, - сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области.

Однако вставшая на защиту сироты армия многодетных мам сомневается, что ей нужна именно такая помощь.

- У Людмилы есть своя просторная квартира, где все готово к возвращению Мирославы домой, - говорит руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева. - Она прошла курсы материнства, оформила все пособия и настроена самостоятельно воспитывать дочь. А мы будем ей в этом помогать.

"РГ" следит за развитием ситуации.