У кроссовера Geely Atlas появится версия в стиле Lada Xray

Geely Atlas - одни из самых популярных китайских кроссоверов у себя на родине. Но лавры Haval H6 - главного бестселлера в этом сегменте на протяжении последних нескольких лет - кажется, не дают покоя компании Ли Шуфу. Поэтому в модельной линейке появился Atlas Pro, регулярно обновляется Atlas первого поколения, а теперь появится еще одна версия - с литерой X в названии.

Обычно "Иксами" обозначают внедорожные версии той или иной модели. Но в данном случае речь, как предполагает портал Xcar, идет о спортивном варианте. А X уместен потому, что в дизайне передней части этого Atlas будет просматриваться X-стиль, об авторстве которого могут спорить Lada и Mitsubishi.

На последний - благодаря крупным хромированным элементам - похоже все-таки больше. А еще - на Lexus - поскольку решетка радиатора выходит огромной и веретенообразной. Ну а чем на самом деле вдохновлялись дизайнеры Geely - никто не узнает. Вот, например, в Haval утверждают, что форму кроссовера H6S им навеял вовсе не Urus, а образ большой черной акулы. Что ж, художники - имеют право.

Что касается Geely Atlas X, то, по данным китайских СМИ, в оснащении никаких перемен не будет. У машины будет хорошо известный россиянам турбомотор 1.8 на 184 л.с. и 300 Нм. Пару ему составит 7-ступенчатый "мокрый" "робот" с двумя сцеплениями. Показать новинку могут уже на автосалоне в Чунду, который стартует 27 августа.

Напомним, в России продается Geely Atlas в своем изначальном виде. Сменить его в ближайшем будущем должен более современный Atlas Pro.