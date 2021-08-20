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20.08.2021 21:48
Рубрика: Экономика

Visa грозит банкам штрафами за наценки сверх комиссий на Wildberries

Текст: Юлия Акиньшина

Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с дополнительной наценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.

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Visa требует от банков направить результаты расследования о возможных нарушениях правил до 31 августа и напоминает о штрафе в 25 тысяч долларов, если в этот же срок несоответствие правилам не будет устранено и платежи с дополнительной наценкой будут проводиться. Этот штраф к тому же будет увеличиваться ежемесячно, "пока вопрос не будет решен", указывается в письме.

Ранее в пресс-службе Wildberries рассказали, что иностранные платежные системы оказывают давление на российские банки из-за решения о взимании комиссий.

Российский маркетплейс Wildberries 17 августа снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Так, например, при использовании платежной системы "Мир", системы быстрых платежей или SberPay комиссии не будет.

Иностранная платежная система Visa подобное решение раскритиковала, пообещав провести расследование. При этом Роспотребнадзор в решении маркетплейса нарушений не выявил. В свою очередь в Wildberries заявили, что готовы обсудить с международными платежными системами свое решение, добавив, что пока не получали от иностранных платежных систем соответствующих предложений.

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