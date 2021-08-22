В Тюмени дядя убитой девочки умер после падения у стихийного мемориала

Трагедии в семье тюменцев, где в конце июня пропала второклассница, а спустя полтора месяца ее нашли убитой в родном районе, продолжаются: накануне погиб ее дядя. Эту информацию подтвердила Татьяна, старшая сестра погибшей девочки.

Как стало известно "РГ", 21 августа рано утром мужчина упал на крыльце у стихийного мемориала в память о ребенке. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

- Записи с видеокамер изъяли - будет проверка. Ему было чуть за 40 лет, - сообщила девушка.

Правоохранители пока ничего не говорят, но предварительно мужчина был пьян. Много дней подряд прийти в себя не может и отец погибшей девочки. Ее средняя сестра и брат-двойняшка сейчас проходят реабилитацию в региональном центре "Семья". Бабушку только недавно выпустили из полиции - она пробыла там сутки. Родная мать убитой давно отказалась от детей.

Длительные поиски ребенка всколыхнули не только Тюмень, а всю страну. Ребенка искали сотни горожан, на помощь приезжали волонтеры из Кургана и Москвы. К делу подключались столичные следователи и криминалисты. Увы, безуспешно. Тело девочки в пакете в минувший четверг на берегу озера Оброчное недалеко от заправки обнаружили рабочие, которые косили траву. Как сообщили представители центрального аппарата Следственного комитета России, устанавливаются обстоятельства смерти, проводится экспертиза останков девочки.

Между тем местные жители собирают подписи, чтобы оснастить район видеокамерами. Записи бы очень пригодились правоохранителям, когда те искали ребенка. Но такой техникой снабжается преимущественно центр города. УМВД России по Тюмени не так давно отправило в мэрию запрос на установку дополнительных камер в 41 дворе. Сейчас в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" включено чуть более 3,3 тысячи камер.