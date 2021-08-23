СК начал проверку по факту смерти дядя убитой в Тюмени школьницы

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту смерти местного мужчины 1979 года рождения, который приходился дядей школьнице, пропавшей в конце июня и найденной убитой.

Напомним, 21 августа рано утром он упал на крыльце у стихийного мемориала в память о девочке. "Мужчина скончался в больнице. Назначена экспертиза, после нее будет известна причина смерти", - сообщила "РГ" инспектор контрольно-следственного отдела Мария Арнгольд.

Девятилетняя девочка ушла из дома на улице Судостроителей, где жила с отцом, 30 июня. С трех пор местонахождение ее оставалось неизвестным, правоохранительные органы родственники и волонтеры не переставали искать школьницу. Ее останки обнаружили на прошлой неделе - в пакете на берегу озера Оброчное недалеко от заправки. На них наткнулись газонокосильщики, которые работали в том районе.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство) передано в центральный аппарат СК РФ. Сейчас эксперты выясняют точную дату и причину смерти ребенка.