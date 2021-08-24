Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти в Черном море

Новости

Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану 18:07
Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 18:05
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год 17:56
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 17:55
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов 17:53
Путин внесет свои предложения в программу ЕР 17:48
Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа 17:47
Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 17:41
В ПФР напомнили о новом виде "детской" социальной пенсии 17:38
Во Франции найден самый большой клад артефактов бронзового века 17:38
В Москве начался съезд "Единой России" 17:35
Начальник штаба ОДКБ обсудил военные новинки с коллегами на "Армии-2021" 17:35
В Реутове задержана санитарка, издевавшаяся над стариками 17:30
В РФ разрабатывают антитела для борьбы со всеми штаммами коронавируса 17:20
Захарова: Участие в "Крымской платформе" - посягательство на целостность РФ 17:14
Промес и Мозес восстановились после травм 17:08
У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе 16:35
Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу 16:32
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии 16:16
В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров 16:14
Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти в Черном море

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в ходе посвященной Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" пресс-конференции в ВДЦ "Орленок" рассказала сегодня о том, как в данный момент идет расследование недавнего громкого ЧП с разливом нефти у берегов Новороссийска.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о том, установлено ли, сколько оказалось вылито нефти в акваторию Черного моря во время аварии, Светлана Радионова подчеркнула, что сейчас идет расследование инцидента и говорить о конкретных цифрах по нему еще рано.

Фото: Министерство экологии Челябинской области
В Челябинске нашли причину выброса сероводорода

- Точный объем вылившейся нефти я вам не скажу, потому что мы не склонны никому доверять на слово, а массив документов по этому делу очень большой, - сказала руководитель Росприроднадзора. - Мы затребовали документы и с судна, и у компании, где произошла авария. Но также многие документы изъяты в рамках уголовного дела. Мы сотрудничаем со следствием, но, в отличие от ситуации в Норильске, подсчитать, сколько вылилось нефти под Новороссийском, сложно. Это проблема всех подобных нефтяных разливов.

По словам руководителя федерального ведомства, "всем понятно, что нефть попала в воду, это нам доказывать не придется. Есть видео очевидцев с понятным таймингом". Но при этом, что касается данной аварии, "надо четко понимать объем, давление и время, в течение которого происходил выброс нефти. Только тогда мы сможем что-то сказать".

Напомним, седьмого августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

Площадь загрязнения оказалась в 400 раз больше первоначально заявленной. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК переквалифицировало статью уголовного дела о разливе нефти в акватории Черного моря на более тяжкий состав. Вместо части 1 статьи 252 УК РФ теперь дело расследуется по части 2 той же статьи - "Загрязнение морской среды".

Побывавший на месте аварии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что угрозы Черноморскому побережью из-за разлива нефти нет.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории