Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти в Черном море

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о том, установлено ли, сколько оказалось вылито нефти в акваторию Черного моря во время аварии, Светлана Радионова подчеркнула, что сейчас идет расследование инцидента и говорить о конкретных цифрах по нему еще рано.

- Точный объем вылившейся нефти я вам не скажу, потому что мы не склонны никому доверять на слово, а массив документов по этому делу очень большой, - сказала руководитель Росприроднадзора. - Мы затребовали документы и с судна, и у компании, где произошла авария. Но также многие документы изъяты в рамках уголовного дела. Мы сотрудничаем со следствием, но, в отличие от ситуации в Норильске, подсчитать, сколько вылилось нефти под Новороссийском, сложно. Это проблема всех подобных нефтяных разливов.

По словам руководителя федерального ведомства, "всем понятно, что нефть попала в воду, это нам доказывать не придется. Есть видео очевидцев с понятным таймингом". Но при этом, что касается данной аварии, "надо четко понимать объем, давление и время, в течение которого происходил выброс нефти. Только тогда мы сможем что-то сказать".

Напомним, седьмого августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

Площадь загрязнения оказалась в 400 раз больше первоначально заявленной. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК переквалифицировало статью уголовного дела о разливе нефти в акватории Черного моря на более тяжкий состав. Вместо части 1 статьи 252 УК РФ теперь дело расследуется по части 2 той же статьи - "Загрязнение морской среды".

Побывавший на месте аварии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что угрозы Черноморскому побережью из-за разлива нефти нет.