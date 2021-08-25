Kia анонсировала европейскую версию нового Sportage

Глобальный вариант Kia Sportage пятого поколения дебютировал в начале июня. Теперь корейская марка опубликовала скетчи европейской версии модели.

Премьера такого кроссовера состоится уже 1 сентября на автосалоне в Мюнхене. При этом покажут экземпляр в гибридной модификации.

Новый Kia Sportage для авторынка Европы представлен в комплектации GT с двухцветным кузовом. Также автомобиль может похвастать оригинальной бамперной группой, чуть изменённой боковиной кузова, иной формой задней стойки.

Не исключено, что машина получит другие настройки шасси и собственную линейку двигателей. Пока для Kia Sportage предусмотрены следующие силовые агрегаты: 1,6-литровый бензиновый мотор (180 л.с.) и 2,0-литровый дизель мощностью 186 л.с. Коробки - 6-ступенчатая " механика", 7-диапазонный "робот" или 8-ступенчатый "автомат".

Что касается российского рынка, то в нашу страну Kia Sportage следующей генерации привезут в первой половине 2022 года.