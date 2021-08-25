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25.08.2021 15:23
Рубрика: Культура

Видео: В Сочи появились звезда и барельеф в честь "Новой волны"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Сегодня заключительный день международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки с участием звезд эстрады "Новая волна" в Сочи. В преддверии финального концерта в центре города состоялись торжественно заложили памятную звезду на Аллее звезд, а также барельеф в честь ежегодного события.

"Новая волна" - это прежде всего атмосфера, в которой рождаются звезды, - сказал бессменный председатель конкурса Игорь Крутой. - "Новая волна" - трамплин в жизни каждого артиста. Конкурс дал новые имена - Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Иван Дорн и другие. Это люди, которые собирают стадионы и что бы у них ни происходило в жизни, они приезжают на "Новую волну" за эмоциями". Композитор отметил, что организаторы получили максимальный зеленый свет на все начинания, а Сочи показал себя как город, сумевший принять масштабное мероприятие в сложное время.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Победительницей "Новой волны"-2019 в Сочи стала албанская певица

- Главное - соблюдение мер безопасности, - признался мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Для нас большая честь, что лучшие люди творческой индустрии находятся в городе. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Мы ждем вас в Сочи снова.

На Аллее звезд "Новой волны" собрались все конкурсанты. В этом году выступили 11 финалистов из девяти стран - России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана. Нашу страну представили трое участников - Max Box, Севиль и группа Grinkevich. Имена победителей будут объявлены вечером в торжественной обстановке во время гала-концерта закрытия конкурса. Гостей ждет вручение легендарных "Хрустальных волн", приза зрительских симпатий от компании "АРС" и других специальных призов победителям и финалистам.

Кстати, на прошлой "Новой волне" в 2019 году победительницей стала албанская певица Инис Незири. Второе место заняла группа "Давинчи" из России, а третье - кубинка Илиана Санчес.

Конкурсанты вместе с председателем жюри и главой курорта выпили по бокалу шампанского и по традиции разбили их о металлическую звезду. Затем все отправились к ротонде, расположенной около морпорта. Так, центр города украсило международное движение.

На презентации барельефа присутствовал и его автор Вячеслав Звонов - создатель сочинских памятников Петру Первому и главным героям фильма "Бриллиантовая рука".

Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Пресс-служба фестиваля KJP
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По его словам, барельеф "Новой волны" удачно вписался в центральный треугольник популярных монументов курорта. "Запомните эту географическую точку, - улыбнулся генеральный директор конкурса "Новая волна" Александр Румянцев. - Я видел, что сочинцы уже водят сюда экскурсии".

Как ранее сообщала "РГ", на "Новой волне-2021" Филипп Киркоров презентовал новую песню. На открытии конкурса участников и гостей поздравил президент страны.

Напомним, "Новая волна" стартовала в 2002 году. Первые 12 лет конкурс проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи.

В этом году "Новая волна" проходит с 19 по 25 августа в New Wave Hall в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус при 50-процентной загрузке зала общей вместимостью 2,8 тысячи мест. Телеаудитория конкурса составляет более 200 миллионов человек, а призовой фонд - семь миллионов рублей.

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