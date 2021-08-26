В Омске сироту Киселеву поместили с дочкой в социальную гостиницу

В Омске продолжается процесс по резонансному делу сироты Людмилы Киселевой, которая на протяжении нескольких месяцев борется за право воспитывать свою дочь Мирославу.

По решению Центрального районного суда города Омска молодая мать вместе с ребенком на протяжении двух месяцев будет проживать в социальной гостинице. В этом учреждении, по данным Минсоцтруда региона, предоставляют временный приют погорельцам, жертвам домашнего насилия и другим, нуждающимся в экстренной социальной поддержке горожанам. Для проживания мамы и малышки здесь уже создали условия - им выделили отдельную комнату с детской кроваткой и вещами первой необходимости.

Сразу же после судебного заседания Люду вместе с дочкой увезли из Дома ребенка в гостиницу на автомобиле "скорой помощи".

- В отношении омички будет реализована индивидуальная программа социальной адаптации по формированию бытовых и родительских навыков, - сообщили в ведомстве.

Таким образом омские власти отреагировали на просьбу уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой дать матери возможность пожить вместе со своим ребенком. Однако судебный иск в отношении Киселевой чиновники так и не отозвали. После публикации в "РГ" они изменили исковые требования и теперь настаивают на ограничении молодой мамы в родительских правах.

Центральный районный суд также назначил Людмиле принудительную психиатрическую экспертизу. Как выяснилось, чиновники подозревают, что у сироты имеется заболевание, которое будет мешать ей воспитывать дочь самостоятельно. Правда, на основании чего они пришли к таким выводам, пока не сообщается.

- Людмила окончила 16-ю школу-интернат без справки о проблемах со здоровьем, она регулярно проходила медицинские осмотры, - говорит руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева. - Если бы у сироты имелось психиатрическое заболевание, то ей должны были оформить инвалидность и поместить в психоневрологический интернат, а не отпустить во взрослую самостоятельную жизнь без всякой помощи и поддержки.

Напомним, сирота Люда Киселева попала в сложную жизненную ситуацию. На месяц она временно оставила новорожденную дочь Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить проблемы с жильем и наладить быт. Однако назад ребенка Киселевой не вернули. Вместо того, чтобы помочь молодой матери, чиновники решили лишить ее родительских прав. На защиту омички встала армия многодетных мам. За один месяц им удалось сделать для сироты то, что должны были сделать представители опеки и соцработники. Они помогли Люде расплатиться с долгами, привели квартиру в порядок, собрали аптечку, приготовили все необходимое для малышки, наняли юриста. Волонтеры записали Люду на курсы материнства, добились ежедневных встреч и прогулок матери и дочери у Дома ребенка, собрали положительные характеристики на девушку от соседей и из интерната и даже нашли отца Мирославы.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала происходящее "историей чиновничьего равнодушия" и заявила, что берет ситуацию под свой личный контроль.