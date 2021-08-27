В Тюмени изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки

Материалы в отношении подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени поступили в суд. Сегодня в 14.15 станет известна мера пресечения, передает пресс-служба областной инстанции.

Напомним, 40-летний уроженец Сургута, последнее время проживавший в Тюмени в том же районе, где 30 июня пропала школьница, проходит фигурантом по делу о ее гибели.

Девочку почти два месяца искали полицейские и волонтеры, на ее останки наткнулись рабочие, которые косили траву в озера. Тело ребенка было упаковано, в том числе, в кусок коврика. По этому лоскуту, в частности, установили подозреваемого - работника местного мебельного производства. Также следователи нашли совпадение его ДНК и взятых на теле погибшей образцов. По информации правоохранительных органов, мужчина сознался в содеянном.

По сообщению разных источников, он мог находиться среди тех неравнодушных горожан, кто все эти недели не переставал искать девочку. Ранее, еще когда жил в Югре, он по предварительной информации работал в органах внутренних дел.